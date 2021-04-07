Когда Украина может стать членом ЕС — президент Литвы озвучил прогноз

Украина имеет шансы стать членом Европейского Союза не ранее, чем через 10 лет. В то же время, это может произойти быстрее, чем через 30 лет.

Такой прогноз озвучил президент Литвы Гитанас Науседа. Он предположил, что Украина может получить членство в ЕС в течение 18 лет.

Также Гитанас Науседа добавил, что важными для сближения Украины с Евросоюзом являются 2025, 2027 и 2028 года, ведь именно тогда в Совете ЕС будут председательствовать дружественные к Украине Польша, Литва и Латвия.

— Когда мы получим рычаги председательства в ЕС, это может очень помочь. Мы — постсоветские страны — хорошо понимаем друг друга, и мы используем все инструменты, которые будет давать наше будущее председательство в ЕС, чтобы помочь украинским друзьям достичь стратегической цели членства, — отметил он.

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В то же время Гитанас Науседа добавил, что Украине для получения членства в ЕС нужно продолжать проводить реформы, ведь их замедление будет означать, что стратегическая цель снова отложена.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина стремится стать членом Европейского Союза в течение 5-10 лет. Но тогда он отмечал, что этот процесс зависит не только от желания украинцев, но и от 27 других стран.

Кроме того, по его мнению, одной из преград на евроатлантическом пути также могут быть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению Евросоюза.

Источник: Европейская правда