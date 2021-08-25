Президент Естонії розповіла, коли Україна може отримати членство в ЄС

Україні може знадобитися ще 20 років роботи, щоб стати членом Європейського Союзу. Таку думку висловила президент Естонії Керсті Кальюлайд.

Вона зазначила, що хотіла би, щоб Євросоюз був сміливішим у питанні розширення. На думку президента Естонії, у цій ситуації потрібне конкретне рішення для східних партнерів, яке чітко визначить: або їм пропонують повноцінне членство, або створюють новий формат для трьох держав (України, Молдови, Грузії), які мають амбіції вступу в ЄС.

– Вступ до ЄС передбачає багато умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться з 20 років роботи, доки ви дійдете цієї готовності, – пояснила Кальюлайд.

Президент Естонії також додала, що країнам, які прагнуть стати членами ЄС, готові допомагати. Але всю необхідну роботу повинні виконувати саме вони.

У квітні цього року президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україна має шанси стати членом Європейського Союзу не раніше, ніж через 10 років. Водночас, на його думку, це може статися швидше, ніж через 30 років.

Джерело: Європейська правда