Дефицит госбюджета-2022 составит 3,5% ВВП, как и предусмотрено Бюджетной декларацией на ближайшие три года. Такие цифры озвучил министр финансов Сергей Марченко.

– Это четкая позиция, зафиксированная в программе, среднесрочной декларации. И мы не видим возможности ее пересматривать. В предыдущем году мы долго и сложно вели переговоры с МВФ по дефициту. В итоге вынуждены были принять позицию МВФ и сократили дефицит до 5,5% ВВП. Сейчас речь идет о 3,5%, дискуссии о повышении нет. Поэтому мы будем делать все возможное, – подчеркнул глава ведомства.

Пока же министр финансов отчитывается о перевыполнении относительно доходов.

– Вы вспомните комментарии в октябре-январе о “фейках” и “надутом бюджете”. У нас были все основания ожидать выполнения. Но так случилось, что сейчас довольно существенное перевыполнение за восемь месяцев. Декларирование предприятиями прибылей также настраивает нас на оптимистический лад, – утверждает Сергей Марченко.

Перевыполнения бюджета по доходам в Минфине ждут и по итогам года.

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, которую 15 июля одобрила Верховная Рада, предусматривает постепенное сокращение дефицита госбюджета с 5,5% ВВП в 2021 году до 2,7% ВВП в 2024-ом.

Так, в 2022 году показатели должны составлять 3,5% ВВП, а в 2023 году – еще на полпроцента ниже – 3%.

Госбюджет на 2022 год Украина предоставит МВФ на согласование до рассмотрения парламентом в первом чтении.

По словам министра финансов Сергея Марченко, произойти это должно уже в ближайшее время.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Минфин