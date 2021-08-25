Украина предоставит МВФ на согласование бюджет на 2022 год до рассмотрения парламентом в первом чтении. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

– Бюджет на 2021 год мы согласовывали с МВФ после его рассмотрения в первом чтении, когда он дорабатывался в правительстве. Четко проговорили с Фондом основные цифры. После этого окончательную редакцию проголосовали во втором чтении и согласовали с МВФ. В этом году будем предоставлять Фонду цифры государственного бюджета на 2022 год до первого чтения, уже в ближайшее время, – заверил глава ведомства.

Сейчас продолжаются встречи с главными распорядителями. Упрощает работу министерству и одобренная 15 июля Верховной Радой Бюджетная декларация на 2022-2024 годы.

– Все дополнительные пожелания – только в пределах возможностей. Условно говоря, если проголосуют за законопроект №5600, то будет дополнительный ресурс в бюджете, нет – то извините, но будет немного меньше денег, – говорит министр.

В Минфине еще не определились, как распределят полученные $2,7 млрд от МВФ в пределах общего распределения SDR.

– Юридически эти средства являются источником финансирования бюджета. Да, Минфину станет немножко легче дышать, но и без них мы могли спокойно выполнять свою функцию, – уверен Сергей Марченко.

$1,9 млрд в виде специальных прав заимствования (SDR, или СПЗ) от Международного валютного фонда по специальной программе поступили на счет Украины в МВФ 23 августа. В валюте это $2,7 млрд.

Общая сумма программы, которую в этот же день утвердил МВФ для помощи в восстановлении мировой экономики, которая пострадала в результате пандемии коронавируса, составляет $650 млрд. Это крупнейшее распределение СПЗ в истории Фонда.

Специальные права заимствования, или SDR – это форма международных денег, которую создал Международный валютный фонд. Она определена как средневзвешенная величина различных конвертируемых валют.

Источник: РБК-Украина

Фото: Минфин