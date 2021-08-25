Дефіцит держбюджету-2022 становитиме 3,5% ВВП, як і передбачено Бюджетною декларацією на найближчі три роки. Такі цифри озвучив міністр фінансів Сергій Марченко.

– Це чітка позиція, зафіксована в програмі, середньостроковій декларації. І ми не бачимо можливості її переглядати. Попереднього року ми довго й складно вели перемовини з МВФ щодо дефіциту. Врешті вимушені були прийняти позицію МВФ і скоротили дефіцит до 5,5% ВВП. Зараз йдеться про 3,5%, дискусії про підвищення немає. Тож ми робитимемо все можливе, – наголосив очільник відомства.

Поки ж міністр фінансів звітує про перевиконання стосовно доходів.

– Ви згадайте коментарі в жовтні-січні про “фейки” та “надутий бюджет”. У нас були всі підстави очікувати виконання. Але так сталося, що зараз доволі суттєве перевиконання за вісім місяців. Декларування підприємствами прибутків також налаштовує нас на оптимістичний лад, – стверджує Сергій Марченко.

Перевиконання бюджету за доходами у Мінфіні чекають й за підсумками року.

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, яку 15 липня схвалила Верховна Рада, передбачає поступове скорочення дефіциту держбюджету із 5,5% ВВП у 2021 році до 2,7% ВВП у 2024-му.

Так, у 2022 році показники мають становити 3,5% ВВП, а в 2023 році – ще на піввідсотка нижче – 3%.

Держбюджет на 2022 рік Україна надасть МВФ на погодження до розгляду парламентом у першому читанні.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, відбутися це має вже найближчим часом.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Мінфін