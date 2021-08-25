Україна надасть МВФ на погодження бюджет на 2022 рік до розгляду парламентом у першому читанні. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

– Бюджет на 2021 рік ми погоджували з МВФ після його розгляду в першому читанні, коли він допрацьовувався в уряді. Чітко проговорили з Фондом основні цифри. Після цього остаточну редакцію проголосували в другому читанні та погодили з МВФ. Цьогоріч надаватимемо Фонду цифри державного бюджету на 2022 рік до першого читання, вже найближчим часом, – запевнив очільник відомства.

Нині тривають зустрічі з головними розпорядниками. Спрощує роботу міністерству й схвалена 15 липня Верховною Радою Бюджетна декларація на 2022-2024 роки.

– Усі додаткові побажання – тільки в межах можливостей. Умовно кажучи, якщо проголосують за законопроект №5600, то буде додатковий ресурс у бюджеті, ні – то вибачте, але буде трохи менше грошей, – каже міністр.

У Мінфіні ще не визначились, як розподілять отримані $2,7 млрд від МВФ в межах загального розподілу SDR.

– Юридично ці кошти є джерелом фінансування бюджету. Так, Мінфіну стане трошки легше дихати, але й без них ми могли спокійно виконувати свою функцію, – впевнений Сергій Марченко.

$1,9 млрд у вигляді спеціальних прав запозичення (SDR, або СПЗ) від Міжнародного валютного фонду за спеціальною програмою надійшли на рахунок України в МВФ 23 серпня. У валюті це $2,7 млрд.

Загальна сума програми, яку в цього ж дня затвердив МВФ для допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу, становить $650 млрд. Це найбільший розподіл СПЗ в історії Фонду.

Спеціальні права запозичення, або SDR – це форма міжнародних грошей, яку створив Міжнародний валютний фонд. Вона визначена як середньозважена величина різних конвертованих валют.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Мінфін