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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Немедленное освобождение крымских журналистов: инициативу Украины поддержали 20 стран

Владислав Єсипенко

К заявлению Украины Свобода СМИ в Крыму относительно немедленного освобождения всех крымских журналистов присоединились 20 стран, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

— Мы призываем Российскую Федерацию немедленно освободить Владислава Есипенко и всех журналистов, которые были несправедливо задержаны, и позволить журналистам заниматься своей профессией без страха преследований, заключения, насилия и принудительного исчезновения, — говорится в заявлении.

Члены Коалиции за свободу СМИ, подписавшие это заявление, обеспокоены ухудшением ситуации со свободой медиа в оккупированном Крыму и преследованием журналистов со стороны России.

Одним из таких случаев является дело Владислава Есипенко, который до своего ареста ФСБ РФ 10 марта 2021 года готовил репортажи социальной и природоохранной тематики и проводил соцопросы среди жителей Крыма.

Страны, подписавшие заявление: Австрия, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Словакия, Словения, США, Украина, Финляндия, Франция и Чехия.

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Источник: МИД

Фото: Dreamstime

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