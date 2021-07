Посольство США требует от РФ немедленного освобождения украинского журналиста Владислава Есипенко. В то же время в ведомстве осудили решение оккупантов в Крыму о продлении срока ареста корреспондента Радио Свобода.

Yesterday’s closed-door decision to extend the detention of journalist Vladyslav Yesypenko by a “court” in Russia-occupied Crimea was a grave miscarriage of justice. We call on the occupation authorities to immediately #FreeYesypenko. #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/neqRPlRx8u

