Негайне звільнення кримських журналістів: ініціативу України підтримали 20 країн

До заяви України Свобода ЗМІ в Криму щодо негайного звільнення всіх кримських журналістів приєдналися 20 країн, повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

– Ми закликаємо Російську Федерацію негайно звільнити Владислава Єсипенка та всіх журналістів, яких було несправедливо затримано, та дозволити журналістам займатися своєю професією без страху переслідувань, свавільного ув’язнення, насильства і примусового зникнення, – йдеться в заяві.

Члени Коаліції за свободу ЗМІ, які підписали цю заяву, стурбовані погіршенням ситуації зі свободою медіа в окупованому Криму та переслідуваннями журналістів з боку Росії.

Одним з таких випадків є справа Владислава Єсипенка, який до свого арешту ФСБ РФ 10 березня 2021 року готував репортажі соціальної й природоохоронної тематики та проводив соцопитування серед жителів Криму.

Країни, які підписали заяву: Австрія, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Коста-Ріка, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Північна Македонія, Словаччина, Словенія, США, Україна, Фінляндія, Франція та Чеська Республіка.