Рішення підтверджене на найвищому рівні: Джоане про вступ України і Грузії в НАТО

Рішення про вступ України і Грузії в НАТО було підтверджено на найвищому рівні. Про це нагадав заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане.

Він назвав політику відкритих дверей однією з найуспішніших в історії НАТО і закликав Україну готуватися до вступу в Альянс.

– Рішення про вступ України і Грузії в НАТО є. Це було підтверджено на найвищому політичному рівні в Альянсі. Я закликаю наших українських друзів дотримуватися курсу і продовжувати готуватися через внутрішні реформи, які все ще потрібні для ухвалення подальших рішень, – повідомив Джоане.

Заступник генсека НАТО додав, що вступ до Альянсу залежить від сукупності факторів, серед яких як стан реформ, так і політичний консенсус.

Тому він закликав країни, які хочуть стати членами НАТО, дотримуватися курсу реформ і продовжувати співпрацю з Альянсом на якомога більшій кількості фронтів.

Зокрема, заступник генсека пояснив, що коли йдеться про НАТО, то найбільше Альянс цікавлять питання реформування інституцій національної безпеки, управління і контролю, взаємосумісності в Збройних силах, цивільного контролю, політичного контролю, парламентського нагляду, реформи сектору розвідки.

Є у цьому переліку і боротьба з корупцією та реформування судової системи.

Відповідаючи на питання про те, яке значення для НАТО під час ухвалення рішення про План дій щодо членства України в НАТО має російський чинник, заступник генсека заявив:

– Ніхто не має права диктувати своїм сусідам або комусь іншому в Європі, яку долю їм обирати. Це те, що є сутністю того, хто ми є і що ми представляємо.

У червні цього року на саміті НАТО підтвердили рішення 2008 року про намір у майбутньому прийняти Україну в Альянс. Але Києву потрібно зосередитися на реформах.

Країни НАТО вважають, що успіх широких і незворотних змін, серед яких боротьба з корупцією, реформи з децентралізації, що ґрунтуються на демократичних цінностях, буде вирішальним для того, щоб закласти основу для процвітаючої і мирної України.