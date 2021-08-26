Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ оценил влияние Крымской платформы на будущую деоккупацию полуострова. По его словам, это очень важная для Украины инициатива.

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

— Я поздравляю украинское руководство с этой инициативой. Для международного сообщества и демократических стран-единомышленников важно продолжать держать эту тему очень высоко на международной повестке дня. Все союзники, НАТО, ЕС по всему миру очень четко сказали, что мы никогда не признаем эту незаконную и аморальную аннексию, — заявил Джоанэ.

Он также отметил, что этот инструмент нужно использовать для постоянного внимания и давления на Россию.

— Это очень важная инициатива Украины, которая получила очень позитивный отклик со стороны международного сообщества и евроатлантического сообщества. Это то, что полезно и его нужно использовать. Этот вид постоянного внимания и давления на Россию — это то, что нужно продолжать, — сказал заместитель генсека НАТО.

Крымская платформа

23 августа в столице Украины состоялся саммит Крымской платформы. Это новая площадка, созданная по инициативе Украины. Главная цель — добиться деоккупации Крыма.

Участие в учредительном саммите приняли представители 46 государств мира. По итогам саммита они подписали совместную декларацию. Документ четко фиксирует непризнание незаконной оккупации Крыма Россией и обязательства стран-подписантов рассмотреть дополнительные ограничительные санкции против России в случае дальнейшей агрессии.