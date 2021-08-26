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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

В НАТО оценили, как Крымская платформа повлияет на деоккупацию Крыма

кримська платформа

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ оценил влияние Крымской платформы на будущую деоккупацию полуострова. По его словам, это очень важная для Украины инициатива.

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

— Я поздравляю украинское руководство с этой инициативой. Для международного сообщества и демократических стран-единомышленников важно продолжать держать эту тему очень высоко на международной повестке дня. Все союзники, НАТО, ЕС по всему миру очень четко сказали, что мы никогда не признаем эту незаконную и аморальную аннексию, — заявил Джоанэ.

Он также отметил, что этот инструмент нужно использовать для постоянного внимания и давления на Россию.

— Это очень важная инициатива Украины, которая получила очень позитивный отклик со стороны международного сообщества и евроатлантического сообщества. Это то, что полезно и его нужно использовать. Этот вид постоянного внимания и давления на Россию — это то, что нужно продолжать, — сказал заместитель генсека НАТО.

Крымская платформа

23 августа в столице Украины состоялся саммит Крымской платформы. Это новая площадка, созданная по инициативе Украины. Главная цель — добиться деоккупации Крыма.

Участие в учредительном саммите приняли представители 46 государств мира. По итогам саммита они подписали совместную декларацию. Документ четко фиксирует непризнание незаконной оккупации Крыма Россией и обязательства стран-подписантов рассмотреть дополнительные ограничительные санкции против России в случае дальнейшей агрессии.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Офис президента

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