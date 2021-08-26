По состоянию на 26 августа в Украине попросили статус беженца уже 65 афганцев. Из Афганистана за последние полторы недели в Украину прибыли три рейса.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

— На сегодняшний день уже 65 граждан Афганистана, эвакуированных на украинских самолетах, обратились в Государственную миграционную службу для получения статуса беженца в Украине, — цитируют ее в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Она также отметила, что в миграционной службе будут тщательно проверять эти ходатайства.

— Государственная миграционная служба Украины обеспечит тщательное рассмотрение поданных ходатайств, а Госпогранслужба, в пределах определенных задач и полномочий, будет принимать надлежащие меры для контроля украинских границ, — сказала Акопян.

По данным МИД Украины, в Афганистане все еще могут находиться около 90 украинцев. 23 августа рейсом из столицы страны Кабула эвакуировали 41 украинца и 57 афганцев.

МИД продолжает работать над вопросом эвакуации оставшихся граждан Украины.