Станом на 26 серпня в Україні попросили статус біженця вже 65 афганців. З Афганістану за останні півтора тижня в Україну прибули три рейси.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

– На сьогодні вже 65 громадян Афганістану, евакуйованих українськими літаками, звернулися в Державну міграційну службу для отримання статусу біженця в Україні, – цитують її в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Вона також зазначила, що в міграційній службі будуть ретельно перевіряти ці клопотання.

– Державна міграційна служба України забезпечить ретельний розгляд поданих клопотань, а Держприкордонслужба, в межах визначених завдань і повноважень, буде вживати належних заходів для контролю українських кордонів, – сказала Акопян.

За даними МЗС України, в Афганістані досі можуть перебувати близько 90 українців. 23 серпня рейсом зі столиці країни Кабула евакуювали 41 українця і 57 афганців.

МЗС продовжує працювати над питанням евакуації решти громадян України.