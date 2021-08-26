Станом на 26 серпня в Україні попросили статус біженця вже 65 афганців. З Афганістану за останні півтора тижня в Україну прибули три рейси.
Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.
– На сьогодні вже 65 громадян Афганістану, евакуйованих українськими літаками, звернулися в Державну міграційну службу для отримання статусу біженця в Україні, – цитують її в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.
Вона також зазначила, що в міграційній службі будуть ретельно перевіряти ці клопотання.
– Державна міграційна служба України забезпечить ретельний розгляд поданих клопотань, а Держприкордонслужба, в межах визначених завдань і повноважень, буде вживати належних заходів для контролю українських кордонів, – сказала Акопян.
За даними МЗС України, в Афганістані досі можуть перебувати близько 90 українців. 23 серпня рейсом зі столиці країни Кабула евакуювали 41 українця і 57 афганців.
МЗС продовжує працювати над питанням евакуації решти громадян України.