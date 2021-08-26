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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

В Україні про статус біженця попросили вже 65 афганців

кабул афганістан аеропорт

Станом на 26 серпня в Україні попросили статус біженця вже 65 афганців. З Афганістану за останні півтора тижня в Україну прибули три рейси. 

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян. 

– На сьогодні вже 65 громадян Афганістану, евакуйованих українськими літаками, звернулися в Державну міграційну службу для отримання статусу біженця в Україні, – цитують її в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Вона також зазначила, що в міграційній службі будуть ретельно перевіряти ці клопотання.

– Державна міграційна служба України забезпечить ретельний розгляд поданих клопотань, а Держприкордонслужба, в межах визначених завдань і повноважень, буде вживати належних заходів для контролю українських кордонів, – сказала Акопян.

За даними МЗС України, в Афганістані досі можуть перебувати близько 90 українців. 23 серпня рейсом зі столиці країни Кабула евакуювали 41 українця і 57 афганців.

МЗС продовжує працювати над питанням евакуації решти громадян України.

Джерело: МВС

Фото: Depositphotos

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