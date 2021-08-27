Страны ЕС должны признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы — Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что он ожидает признания европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы со стороны государств Евросоюза.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Кишиневе после четырехсторонней встречи с президентами Молдовы, Польши и Румынии.

— 19 июля президенты Украины, Молдовы и Грузии положили начало Ассоциированному трио, которое должно приблизить наши страны к получению полноправного членства в Евросоюзе. Мы ожидаем поддержки этой инициативы со стороны Польши, Румынии и других наших партнеров. На этом пути следующим важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств Ассоциированного трио, — сказал президент.

По его словам, Украина уже начала отдельно соответствующую работу с каждой страной ЕС.

Зеленский также выразил уверенность, что серьезность намерений Евросоюза в вопросе признания европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы должен засвидетельствовать будущий саммит Восточного партнерства.

— Кроме того, Украина заинтересована и готова быть активным участником региональных проектов, прежде всего, инициативы Триморье. И как морское государство и ассоциированный член ЕС, Украина сделает ее более полной, более эффективной для всего региона, — заявил глава государства.

Напомним, 19 июля на саммите в Грузии президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали Декларацию Батумского саммита.

Она предусматривает сотрудничество глав государств Ассоциированного трио на пути к европейской интеграции и подтверждение обязательств сотрудничества для мирного, демократического и процветающего европейского будущего.