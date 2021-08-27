Росія перетворює окупований Крим на військову базу для контролю над Чорним і Азовським морем з перших днів окупації. За весну та літо Кремль збільшив свій військовий контингент на півострові.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирил Буданов.

За його словами, загроза з кожним днем зростає не тільки стосовно України, але і для всієї Європи.

– З початку окупації півострова Росія практично щорічно збільшує свій військовий контингент в Криму. Зрозуміло, що саме це й була основна мета окупації Криму, адже півострів має дуже вигідне геополітичне розміщення, дозволяє Росії мати істотні переваги та можливість впливу на країни причорноморського регіону, – сказав Буданов.

Він додав, що Росія використовує окупований Крим і як базу для забезпечення військової присутності Росії в Сирії.

– Ми готові до боротьби аж до повної деокупації Кримського півострова. Крим буде звільнено, а злочинці – покарані, – зазначив Буданов.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація свідомо перетворила Крим на військову базу і намагається всіх відлякати від півострова.

За його словами, демілітаризувати Крим можна буде тільки після закінчення окупації його Росією.