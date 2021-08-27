Зеленский утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №448/2021, которым ввел в действие решение СНБО о Стратегии внешнеполитической деятельности.
Указ вступает в силу со дня опубликования. Согласно документу, в основе внешнеполитической деятельности Украины — стратегический курс государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО), закрепленный в Конституции.
Также одной из целей стратегии является противодействие России, восстановление территориальной целостности Украины и обеспечение государственного суверенитета на всей ее территории в пределах международно признанной государственной границы.
В целом для достижения основной цели — безопасность и процветание Украины — определяются такие цели внешнеполитической деятельности:
- восстановление мира и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы;
- привлечение Российской Федерации к международно-правовой ответственности;
- защита прав и интересов граждан Украины за границей;
- противодействие дезинформационным атакам из внешних источников, осуществляющимся в ущерб национальным интересам и имиджу Украины за границей;
- формирование безопасной среды дипломатическими средствами;
- обретение полноправного членства в НАТО;
- обретение полноправного членства в ЕС;
- содействие внешней торговле и инвестициям;
- технологическая и экологическая трансформация Украины;
- свобода передвижения граждан Украины в мире;
- поддержка украинцев за границей, их привлечение к государственным, социальным, экономическим проектам;
- формирование и продвижение позитивного имиджа Украины в мире.
Стратегию внешнеполитической деятельности приняли 30 июля во время заседания СНБО. Всего в документе предусмотрено 254 пункта.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, принятие документа поможет Украине решить имеющиеся проблемы.