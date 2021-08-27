Зеленский утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №448/2021, которым ввел в действие решение СНБО о Стратегии внешнеполитической деятельности.

Указ вступает в силу со дня опубликования. Согласно документу, в основе внешнеполитической деятельности Украины — стратегический курс государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО), закрепленный в Конституции.

Также одной из целей стратегии является противодействие России, восстановление территориальной целостности Украины и обеспечение государственного суверенитета на всей ее территории в пределах международно признанной государственной границы.

В целом для достижения основной цели — безопасность и процветание Украины — определяются такие цели внешнеполитической деятельности:

восстановление мира и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы;

привлечение Российской Федерации к международно-правовой ответственности;

защита прав и интересов граждан Украины за границей;

противодействие дезинформационным атакам из внешних источников, осуществляющимся в ущерб национальным интересам и имиджу Украины за границей;

формирование безопасной среды дипломатическими средствами;

обретение полноправного членства в НАТО;

обретение полноправного членства в ЕС;

содействие внешней торговле и инвестициям;

технологическая и экологическая трансформация Украины;

свобода передвижения граждан Украины в мире;

поддержка украинцев за границей, их привлечение к государственным, социальным, экономическим проектам;

формирование и продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Стратегию внешнеполитической деятельности приняли 30 июля во время заседания СНБО. Всего в документе предусмотрено 254 пункта.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, принятие документа поможет Украине решить имеющиеся проблемы.