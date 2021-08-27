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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Зеленский утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №448/2021, которым ввел в действие решение СНБО о Стратегии внешнеполитической деятельности.

Указ вступает в силу со дня опубликования. Согласно документу, в основе внешнеполитической деятельности Украины — стратегический курс государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО), закрепленный в Конституции.

Также одной из целей стратегии является противодействие России, восстановление территориальной целостности Украины и обеспечение государственного суверенитета на всей ее территории в пределах международно признанной государственной границы.

В целом для достижения основной цели — безопасность и процветание Украины — определяются такие цели внешнеполитической деятельности:

  • восстановление мира и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы;
  • привлечение Российской Федерации к международно-правовой ответственности;
  • защита прав и интересов граждан Украины за границей;
  • противодействие дезинформационным атакам из внешних источников, осуществляющимся в ущерб национальным интересам и имиджу Украины за границей;
  • формирование безопасной среды дипломатическими средствами;
  • обретение полноправного членства в НАТО;
  • обретение полноправного членства в ЕС;
  • содействие внешней торговле и инвестициям;
  • технологическая и экологическая трансформация Украины;
  • свобода передвижения граждан Украины в мире;
  • поддержка украинцев за границей, их привлечение к государственным, социальным, экономическим проектам;
  • формирование и продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Стратегию внешнеполитической деятельности приняли 30 июля во время заседания СНБО. Всего в документе предусмотрено 254 пункта.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, принятие документа поможет Украине решить имеющиеся проблемы.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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