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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Зеленський затвердив Стратегію зовнішньополітичної діяльності України

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №448/2021, яким ввів у дію рішення РНБО про Стратегію зовнішньополітичної діяльності.

Указ набирає чинності з дня опублікування. Згідно з документом, в основі зовнішньополітичної діяльності України – стратегічний курс держави на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), закріплений у Конституції.

Також однією з цілей стратегії є протидія Росії, відновлення територіальної цілісності України та забезпечення державного суверенітету на всій її території в межах міжнародно визнаного державного кордону.

Загалом для досягнення основної мети – безпека і процвітання України – визначаються такі цілі зовнішньополітичної діяльності:

  • відновлення миру і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону;
  • притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності;
  • захист прав та інтересів громадян України за кордоном;
  • протидія дезінформаційним атакам із зовнішніх джерел, що здійснюються на шкоду національним інтересам та іміджу України за кордоном;
  • формування безпечного середовища дипломатичними засобами;
  • набуття повноправного членства в НАТО;
  • набуття повноправного членства в ЄС;
  • сприяння зовнішній торгівлі та інвестиціям;
  • технологічна та екологічна трансформація України;
  • свобода пересування громадян України у світі;
  • підтримка українців за кордоном, їх залучення до державотворчих, соціальних, економічних проектів;
  • формування і просування позитивного іміджу України у світі.

Стратегію зовнішньополітичної діяльності ухвалили 30 липня під час засідання РНБО. Загалом у документі передбачено 254 пункти.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, ухвалення документу допоможе Україні розв’язати наявні проблеми.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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