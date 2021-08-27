Зеленський затвердив Стратегію зовнішньополітичної діяльності України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №448/2021, яким ввів у дію рішення РНБО про Стратегію зовнішньополітичної діяльності.

Указ набирає чинності з дня опублікування. Згідно з документом, в основі зовнішньополітичної діяльності України – стратегічний курс держави на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), закріплений у Конституції.

Також однією з цілей стратегії є протидія Росії, відновлення територіальної цілісності України та забезпечення державного суверенітету на всій її території в межах міжнародно визнаного державного кордону.

Загалом для досягнення основної мети – безпека і процвітання України – визначаються такі цілі зовнішньополітичної діяльності:

відновлення миру і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону;

притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності;

захист прав та інтересів громадян України за кордоном;

протидія дезінформаційним атакам із зовнішніх джерел, що здійснюються на шкоду національним інтересам та іміджу України за кордоном;

формування безпечного середовища дипломатичними засобами;

набуття повноправного членства в НАТО;

набуття повноправного членства в ЄС;

сприяння зовнішній торгівлі та інвестиціям;

технологічна та екологічна трансформація України;

свобода пересування громадян України у світі;

підтримка українців за кордоном, їх залучення до державотворчих, соціальних, економічних проектів;

формування і просування позитивного іміджу України у світі.

Стратегію зовнішньополітичної діяльності ухвалили 30 липня під час засідання РНБО. Загалом у документі передбачено 254 пункти.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, ухвалення документу допоможе Україні розв’язати наявні проблеми.