Зеленський затвердив Стратегію зовнішньополітичної діяльності України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №448/2021, яким ввів у дію рішення РНБО про Стратегію зовнішньополітичної діяльності.
Указ набирає чинності з дня опублікування. Згідно з документом, в основі зовнішньополітичної діяльності України – стратегічний курс держави на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), закріплений у Конституції.
Також однією з цілей стратегії є протидія Росії, відновлення територіальної цілісності України та забезпечення державного суверенітету на всій її території в межах міжнародно визнаного державного кордону.
Загалом для досягнення основної мети – безпека і процвітання України – визначаються такі цілі зовнішньополітичної діяльності:
- відновлення миру і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону;
- притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності;
- захист прав та інтересів громадян України за кордоном;
- протидія дезінформаційним атакам із зовнішніх джерел, що здійснюються на шкоду національним інтересам та іміджу України за кордоном;
- формування безпечного середовища дипломатичними засобами;
- набуття повноправного членства в НАТО;
- набуття повноправного членства в ЄС;
- сприяння зовнішній торгівлі та інвестиціям;
- технологічна та екологічна трансформація України;
- свобода пересування громадян України у світі;
- підтримка українців за кордоном, їх залучення до державотворчих, соціальних, економічних проектів;
- формування і просування позитивного іміджу України у світі.
Стратегію зовнішньополітичної діяльності ухвалили 30 липня під час засідання РНБО. Загалом у документі передбачено 254 пункти.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, ухвалення документу допоможе Україні розв’язати наявні проблеми.