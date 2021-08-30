Геращенко продолжает работать в МВД на новой должности

Экс-заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко после увольнения продолжит работать в команде нового главы МВД Дениса Монастырского. Сейчас он занимает должность советника министра.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

Так, 28 августа в администрации Госпогранслужбы прошло межведомственное совещание по вопросам упорядочения земель под обустройство государственной границы, в котором принял участие и Геращенко. В сообщении уточнили, что он является советником главы МВД.

Отметим, Геращенко работал заместителем министра внутренних дел Арсена Авакова с 2019 по 2021 год. В июле Рада отправила Авакова в отставку — после того как он написал заявление об отставке по собственному желанию.

На следующий день парламент назначил новым главой МВД Дениса Монастырского.

4 августа правительство приняло решение об увольнении Геращенко с должности заместителя главы МВД. Новыми заместителями назначили Богдан Драпятого и Мэри Акопян.