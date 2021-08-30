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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Геращенко продовжує працювати в МВС на новій посаді

Антон Геращенко

Екс-заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко після звільнення продовжить працювати у команді нового глави МВС Дениса Монастирського. Зараз він обіймає посаду радника міністра. 

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.

Так, 28 серпня в адміністрації Держприкордонслужби відбулася міжвідомча нарада з питань упорядкування земель під облаштування державного кордону, в якій взяв участь Геращенко. У повідомленні уточнили, що він є радником глави МВС. 

Зазначимо, Геращенко працював заступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з 2019 по 2021 рік. У липні Рада відправила Авакова у відставку – після того як він написав заяву про відставку за власним бажанням. 

На наступний день парламент призначив новим главою МВС Дениса Монастирського. 

4 серпня уряд ухвалив рішення про звільнення Геращенка з посади заступника глави МВС. Новими заступниками призначили Богдана Драпятого та Мері Акопян.

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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: МВС

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