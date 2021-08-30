Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал первоочередной вопрос, который президент Украины Владимир Зеленский обсудит с президентом США Джо Байденом. Встреча должна состояться 1 сентября.

Об этом Разумков рассказал журналистам 30 августа в Донецкой области.

По его словам, главной темой обсуждения президентов станет российская агрессия на Донбассе.

— Я думаю, что вопрос войны всегда находится на первом плане, потому что это вопрос жизни людей. Он всегда был, есть и будет (на первом плане, – Ред.)… А для нас, для страны, которая находится в стадии войны — это вопрос номер один круглосуточно. И я так понимаю, что и вопрос Северного потока-2 будет также одной из ключевых тем для обсуждения. И другие текущие вопросы, — заявил глава парламента.

Напомним, ранее Белый дом перенес дату встречи Байдена и Зеленского на 1 сентября. Это уже второй перенос встречи — сначала она должна была состояться 30 августа.

В конце июля Офис президента обнародовал главные темы встречи президентов США и Украины.

Среди важных тем – противодействие российской агрессии и план по укреплению энергетической безопасности Украины, который касается российского газопровода Северный поток-2.