Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. В Министерстве обороны США подписано соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, получение членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ, — написал он в Twitter.

Новий етап у співпраці ???????? і ???????? в оборонній сфері. У @DeptofDefense підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в @NATO й спільна протидія агресії РФ. pic.twitter.com/wbek3XYNGe — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Среди прочего, соглашение предусматривает, что двусторонние оборонные отношения США и Украины будут сосредоточены на:

проведении реформ Украиной в секторе обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО;

углублении сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения свободы судоходства и эффективного противодействия внешним угрозам и вызовам во всех сферах военной деятельности;

усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности с целью сдерживания вредной кибердеятельности против систем национальной безопасности, выявления причастных к совершению такой деятельности и обеспечения эффективной защиты от противников.

Указано в документе и то, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также осуждают российскую оккупацию Крыма и агрессию на Востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в США 31 августа. Сегодня он уже встретился с директором NASA Биллом Нельсоном, а также министром энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм.

Также 31 августа было подписано два важных документа, среди которых совместное заявление о стратегическом диалоге в сфере энергетики и климата.

Кроме того, Украина и США подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. Проект будет пилотным, а дальше ожидается строительство четырех энергоблоков по американским технологиям.

1 сентября Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.

Фото: Владимир Зеленский