Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Новий етап у співпраці України і США в оборонній сфері. У Міністерстві оборони Сполучених Штатів підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в НАТО й спільна протидія агресії РФ, – написав він у Twitter.

Новий етап у співпраці ???????? і ???????? в оборонній сфері. У @DeptofDefense підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в @NATO й спільна протидія агресії РФ. pic.twitter.com/wbek3XYNGe — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит у США 31 серпня. Сьогодні він вже зустрівся з директором NASA Біллом Нельсоном, а також міністром енергетики Сполучених Штатів Дженніфер Гренхолм.

Також 31 серпня було підписано два важливих документи, серед яких спільна заяву про стратегічний діалог у сфері енергетики та клімату.

Крім того, Україна та США підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Проект буде пілотним, а далі очікується будівництво чотирьох енергоблоків за американськими технологіями.

1 вересня Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.