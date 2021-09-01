Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
– Новий етап у співпраці України і США в оборонній сфері. У Міністерстві оборони Сполучених Штатів підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в НАТО й спільна протидія агресії РФ, – написав він у Twitter.
Новий етап у співпраці ???????? і ???????? в оборонній сфері. У @DeptofDefense підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в @NATO й спільна протидія агресії РФ. pic.twitter.com/wbek3XYNGe
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021
Президент України Володимир Зеленський розпочав візит у США 31 серпня. Сьогодні він вже зустрівся з директором NASA Біллом Нельсоном, а також міністром енергетики Сполучених Штатів Дженніфер Гренхолм.
Також 31 серпня було підписано два важливих документи, серед яких спільна заяву про стратегічний діалог у сфері енергетики та клімату.
Крім того, Україна та США підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Проект буде пілотним, а далі очікується будівництво чотирьох енергоблоків за американськими технологіями.
1 вересня Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.