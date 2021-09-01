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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства

Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства

Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Новий етап у співпраці України і США в оборонній сфері. У Міністерстві оборони Сполучених Штатів підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в НАТО й спільна протидія агресії РФ, – написав він у Twitter.

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит у США 31 серпня. Сьогодні він вже зустрівся з директором NASA Біллом Нельсоном, а також міністром енергетики Сполучених Штатів Дженніфер Гренхолм.

Також 31 серпня було підписано два важливих документи, серед яких спільна заяву про стратегічний діалог у сфері енергетики та клімату.

Крім того, Україна та США підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Проект буде пілотним, а далі очікується будівництво чотирьох енергоблоків за американськими технологіями.

1 вересня Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

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