В Министерстве иностранных дел Украины работают над подготовкой визита президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Украину. Дата визита пока неизвестна.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.

Он уверен, что Байден посетит Украину во время пребывания на должности президента США.

— Мы работаем над обратным визитом (Байдена в Украину – Ред.). Я убежден, что за времена своего президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам, — заявил глава МИД.

В последний раз Байден посещал Украину в январе 2017 года. Тогда он был на должности вице-президента США. В то время он встретился с пятым президентом Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом, который тогда занимал должность премьер-министра.

Напомним, на данный момент глава государства Владимир Зеленский и его супруга Елена находятся с рабочим визитом в Вашингтоне. Сегодня, 1 сентября, он должен встретиться с Байденом в Белом доме.

Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США. Также Зеленский проведет встречи с американскими чиновниками. Кроме этого, запланировано подписание представителями Украины и США ряда документов.

За первый день поездки Зеленского в США, 31 августа, уже состоялся ряд важных событий и встреч главы государства с американскими чиновниками.

Подробнее о результатах первого дня Зеленского в США — читайте в материале.