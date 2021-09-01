Військова допомога та низка угод: підсумки першого дня візиту Зеленського до США

31 серпня Володимир Зеленський розпочав робочий візит до США. За перший день поїздки уже відбулася низка важливих подій та зустрічей глави держави з американськими високопосадовцями.

У перший день президент України разом із дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору. Зеленські поклали символічні сніпки пшениці до підніжжя Меморіалу, встановленого у 2015 році у центрі Вашингтона. До заходу долучилися і члени офіційної делегації України.

Зустріч з директором NASA

Зеленський у Вашингтоні зустрівся з директором NASA Біллом Нельсоном, щоб обговорити космічні перспективи України. Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у відродженні науково-технічного потенціалу. Тож країни підписали меморандум про космічні польоти.

– Україна має знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором NASA Біллом Нельсоном проекти, до яких Україна може долучитися зі своїми унікальними космічними технологіями. І чекаємо Білла Нельсона з візитом в Україні, – додав президент.

Зеленський у США: переговори з очільником Пентагону

Також Володимир Зеленський провів переговори з міністром оборони США. На зустрічі Ллойд Остін запевнив президента, що Штати повністю підтримують бажання України вступити до НАТО.

– Україна може розраховувати на підтримку з боку США у боротьбі з російською агресією, – заявив Остін.

Країни підписали угоду про співробітництво в оборонній сфері. Крім того, США пообіцяли виділити $60 млн військової допомоги Україні. Американці переконані, що ці гроші Україні необхідні через посилення агресії Росії на Донбасі.

– Приємно чути, що США підтримують Україну і розуміють, що на сході йде війна і що це окупація з боку Росії. Тобто США визнають суб’єктів цієї війни, – наголосив Зеленський.

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Співробітництво у сфері енергетики

Візит Зеленського до США став продуктивним для України у сфері енергетики. На зустрічі з міністром енергетики США Зеленський обговорив загрози Північного потоку-2 та назвав російський газ найбруднішим у світі через викиди метану в процесі видобутку і транспортування, а також корупції, шантажу і маніпуляцій.

Із Дженніфер Ґренгольм вони обговорили активізацію співпраці між країнами у сфері енергетики, боротьби зі змінами клімату і “зеленої” трансформації.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву про поглиблення двостороннього співробітництва у сфері енергетики та клімату.

1 вересня Володимир Зеленський проведе зустріч із Джо Байденом – президентом США, де глави держав обговорять важливі питання, зокрема щодо окупованого Криму і війни на Донбасі. Чого очікувати від діалогу Байдена та Зеленського, читайте у матеріалі.

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