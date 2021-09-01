Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Впервые в США: Зеленская представила украиноязычный аудиогид в Маунт-Верноне

Олена Зеленська у США

Первая леди Украины Елена Зеленская запустила аудиогид на украинском языке в Маунт-Верноне — поместье первого президента США Джорджа Вашингтона, что в столице страны.

Сейчас Зеленская вместе с президентом и другими членами делегации находится в Вашингтоне с рабочим визитом.

Аудиогид в Маунт-Верноне стал 31-м по счету украиноязычным аудиогидом за рубежом, который запустили в рамках проекта первой леди. Сейчас в резиденции Вашингтона аудиоэкскурсию можно прослушать еще на пяти языках.

Зеленская отметила важность налаживания связей Украины и США именно благодаря культуре и дипломатии. Она заявила, что украинский аудиогид в Маунт-Верноне стал первым в США.

— Я рада, что границы проекта культурной дипломатии Украины расширяются, международная сеть аудиогидов становится все больше, и наконец мы представлены и в США.

Олена Зеленська у США

Президент Владимир Зеленский, который вместе с женой посетил резиденцию Джорджа Буша, также выразил приверженность проекту. По его словам, украинцы очень радуются, когда могут прослушать за рубежом экскурсию на государственном языке.

Зеленські у США
Зеленські у США
Зеленські у США
Зеленські у США
Впервые в США: Зеленская представила украиноязычный аудиогид в Маунт-Верноне / 2 фотографии

Визит украинской делегации в Вашингтон во главе с Зеленским стартовал 31 августа. За первый день президент Украины и другие должностные лица провели ряд важных переговоров и подписали соглашения.

Украина и США договорились вместе строить энергоблок на Хмельницкой АЭС, развивать космическую индустрию и энергетику. Также Пентагон пообещал выделить военную помощь. Подробнее об итогах первого дня визита Зеленского в США — в материале.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка