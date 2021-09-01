Военная помощь и ряд соглашений: итоги первого дня визита Зеленского в США

31 августа Владимир Зеленский начал рабочий визит в США. За первый день поездки уже состоялся ряд важных событий и встреч главы государства с американскими чиновниками.

В первый день президент Украины вместе с женой почтили память жертв Голодомора. Зеленские положили символические снопы пшеницы к подножию Мемориала, установленного в 2015 году в центре Вашингтона. К мероприятию присоединились и члены официальной делегации Украины.

Встреча с директором NASA

Зеленский в Вашингтоне встретился с директором NASA Биллом Нельсоном, чтобы обсудить космические перспективы Украины. Зеленский отметил, что Украина заинтересована в возрождении научно-технического потенциала. Поэтому страны подписали меморандум о космических полетах.

— Украина должна снова стать космическим государством. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями. И ждем Билла Нельсона с визитом в Украине, — добавил президент.

Переговоры с главой Пентагона

Также Владимир Зеленский провел переговоры с министром обороны США. На встрече Ллойд Остин заверил президента, что Штаты полностью поддерживают желание Украины вступить в НАТО.

— Украина может рассчитывать на поддержку со стороны США в борьбе с российской агрессией, — заявил Остин.

Страны подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Кроме того, США пообещали выделить $60 млн военной помощи Украине. Американцы убеждены, что эти деньги Украине необходимы из-за усиления агрессии России на Донбассе.

— Приятно слышать, что США поддерживают Украину и понимают, что на востоке идет война и что это оккупация со стороны России. То есть США признают субъектов этой войны, — отметил Зеленский.

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Зеленский в США: переговоры с главой Пентагона

Визит Зеленского в США стал продуктивным для Украины в сфере энергетики. На встрече с министром энергетики США Зеленский обсудил угрозы Северного потока-2 и назвал российский газ самым грязным в мире из-за выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также коррупции, шантажа и манипуляций.

С Дженнифер Ґренгольм они обсудили активизацию сотрудничества между странами в сфере энергетики, борьбы с изменениями климата и “зеленой” трансформации.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики США Дженнифер Ґренгольм подписали совместное заявление об углублении двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и климата.

1 сентября Владимир Зеленский проведет встречу с Джо Байденом — президентом США, где главы государств обсудят важные вопросы, в частности относительно оккупированного Крыма и войны на Донбассе. Чего ожидать от диалога Байдена и Зеленского, читайте в материале.

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