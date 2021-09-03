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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Зеленський зустрівся з гендиректором Apple Тімом Куком

Зеленський зустрівся з гендиректором Apple Тімом Куком

Володимир Зеленський в рамках робочого візиту до США 2 вересня зустрівся з керівником компанії Apple Тімом Куком.

– Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації в світі. Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені в розширенні присутності Apple в країні та реалізації нових амбітних спільних проектів, – написав глава держави в Twitte.

За його словами, Україна сподівається за підтримки Apple протягом наступних трьох років перенести усі держпослуги для громадян і бізнесу в онлайн.

Зеленський зустрівся з гендиректором Apple Тімом Куком

В рамках візиту до США президент України Володимир Зеленський 2 вересня перебуває в Каліфорнії.

Сьогодні глава держави вже виступив у Стенфордському університеті, ще заплановані зустрічі з представниками венчурних фондів Кремнієвої долини, а також з українськими підприємцями та спеціалістами долини.

Після цього Зеленський ознайомиться з роботою національної гвардії Каліфорнії.

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Фото: Володимир Зеленський

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