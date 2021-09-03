Современная Украина, диджитализация и реформы, отношения с Россией и война на Донбассе — об этом говорил Владимир Зеленский во время выступления в Стэнфордском университете, который посетил 2 сентября в рамках визита в США.

Главные тезисы выступления Зеленского в Стэнфорде — в материале Фактов ICTV.

Все возможно — главное кредо современной Украины

Владимир Зеленский в двух словах описал Украину — все возможно. Это не только его личное кредо, обычного парня из простой семьи, который стал президентом, но и символ современной Украины.

— Украинцы часто доказывали человечеству, что все возможно. Что возможно создать первый вертолет, искусственный спутник Земли, крупнейший в мире самолет и, кстати, WhatsApp, — напомнил президент.

Говоря о настоящем, он сказал, что сейчас Украина, которая противостоит одной из самых мощных армий мира — армии Российской Федерации, строит демократическое и открытое государство, и проводит многочисленные реформы.

— Как она это делает? Зная, что все возможно. Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени — у нас нет времени мечтать. У нас нет мечты — у нас есть украинская цель, — подчеркнул Зеленский.

Поэтому, по его словам, для Украины сейчас очень важно вернуть Крым и Донбасс, и он уверен, что это возможно.

Диджитализация против коррупции

Зеленский сказал в Стэнфорде, что диджитализация — одна из приоритетных реформ в Украине, и идет она очень удачно и быстро.

— Результат этой реформы – это победа над любой средней, мелкой коррупцией в государстве, — объяснил президент Украины.

По его словам, началась реализация программы paperless, то есть цифровизация государственных услуг, на очереди — правительство, Верховная Рада и Офис президента.

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Украина и двойное гражданство

Сейчас Украина не может ввести двойное гражданство, поскольку Россия проводит принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, — так Владимир Зеленский ответил на вопросы украинцев из диаспоры.

По его словам, если бы это было мирное время, Верховная Рада проголосовала бы за соответствующий закон.

Почему в Украине невозможен авторитарный режим

Гражданское общество в Украине настолько сильное, свободное и демократическое, что появление авторитарного режима здесь невозможно, заверил глава государства.

— “Дракону” появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут. По поводу “убить дракона”, я президент Украины два года. У ваших знакомых (в России, — Ред.) ситуация сложнее, но это — внутренний выбор страны, — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, не боится ли он, убив “дракона”, стать “драконом”.

Отношения с Россией и война на Донбассе

По словам Зеленского, государственная политика Российской Федерации отличается от украинской тем, что направлена ​​на то, чтобы что-то забрать, а не дать, однако он надеется, что когда-нибудь ситуация изменится.

— Мы читали сигналы Российской Федерации — якобы Украина не хочет закончить войну. Удивительно, но войну не мы начали. Мы с удовольствием хотим закончить, но мы ее не начинали, — подчеркнул президент.

Зачем Украине оружие из США

Вооружение, которое закупается или поставляется из США в Украину, необходимо для усиления обороноспособности украинской армии, а не для продажи третьим странам.

— У нас сейчас идет война на Востоке страны. Мой приоритет — что все это оружие необходимо именно для мощности украинской армии. Мы — мирное государство, и сейчас мы говорим только о защите своих границ, своего суверенитета и территориальной целостности, — сказал Зеленский, отвечая на вопросы студентов.