Сучасна Україна, діджиталізація та реформи, відносини з Росією та війна на Донбасі – про це говорив Володимир Зеленський під час виступу у Стенфордському університеті, який відвідав 2 вересня в рамках візиту до США.
Головні тези виступу Зеленського у Стенфорді – в матеріалі Фактів ICTV.
Все можливо – головне кредо сучасної України
Володимир Зеленський двома словами описав Україну – все можливо. Це не лише його особисте кредо, звичайного хлопця з простої родини, який став президентом, а й символ сучасної України.
– Українці часто доводили людству, що все можливо. Що можливо створити перший гвинтокрил, штучний супутник Землі, найбільший у світі літак та, до речі, WhatsApp, – нагадав президент.
Говорячи про сьогодення, він сказав, що нині Україна, яка протистоїть одній із найпотужніших армій світу – армії Російської Федерації, будує демократичну і відкриту державу, і проводить численні реформи.
– Як вона це робить? Знаючи, що все можливо. В усьому світі відома американська мрія. Але ми втратили чимало часу – у нас немає часу мріяти. У нас немає мрії – у нас є українська мета, – наголосив Зеленський.
Тому, за його словами, для України нині дуже важливо повернути Крим та Донбас, і він упевнений, що це можливо.
Діджиталізація проти корупції
Зеленський сказав у Стенфорді, що діджиталізація – одна з пріоритетних реформ в Україні, і йде вона дуже вдало і швидко.
– Результат цієї реформи – це перемога над будь-якою середньою, дрібною корупцією у державі, – пояснив президент України.
За його словами, розпочалася реалізація програми paperless, тобто цифровізація державних послуг, на черзі – уряд, Верховна Рада та Офіс президента.
Україна і подвійне громадянство
Зараз Україна не може ввести подвійне громадянство, оскільки Росія проводить примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, – так Володимир Зеленський відповів на питання українців з діаспори.
За його словами, якби це був мирний час, Верховна Рада проголосувала б за відповідний закон.
Чому в Україні неможливий авторитарний режим
Громадянське суспільство в Україні настільки сильне, вільне й демократичне, що поява авторитарного режиму тут неможлива, запевнив глава держави.
– “Дракону” з’явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть. Щодо “вбити дракона”, то я президент України два роки. У ваших знайомих (у Росії, – Ред.) ситуація складніша, але це – внутрішній вибір країни, – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи не боїться він, убивши “дракона”, стати “драконом”.
Відносини з Росією та війна на Донбасі
За словами Зеленського, державна політика Російської Федерації відрізняється від української тим, що спрямована на те, щоб щось забрати, а не дати, проте він сподівається, що колись ситуація зміниться.
– Ми читали сигнали Російської Федерації – нібито Україна не хоче закінчити війну. Дивно, але війну не ми почали. Ми із задоволенням хочемо закінчити, але ми її не починали, – наголосив президент.
Навіщо Україні зброя зі США
Озброєння, яке закуповується або поставляється зі США в Україну, необхідне для посилення обороноздатності української армії, а не для продажу третім країнам.
– У нас зараз йде війна на Сході країни. Мій пріоритет – що вся ця зброя необхідна саме для потужності української армії. Ми – мирна держава, і зараз ми говоримо тільки про захист своїх кордонів, свого суверенітету і територіальної цілісності, – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання студентів.