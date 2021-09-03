Зеленский объяснил, почему двойное гражданство в Украине невозможно

Сейчас Украина не может ввести двойное гражданство, поскольку Россия проводит принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Стэнфордском университете, отвечая на вопрос украинцев из диаспоры о том, как они могут получить гражданство Украины, не теряя гражданство США.

Глава государства сказал, что сам выступает за двойное гражданство, и, если б сейчас было мирное время, Верховная Рада проголосовала бы за принятие соответствующего закона в интересах украинцев из диаспор.

– Это очень сложный вопрос именно из-за российской паспортизации. Некоторые граждане, которые имеют другое гражданство, могут через этот закон получить украинское, а мы должны сегодня очень серьезно защищать наши границы, – объяснил Зеленский.

По его словам, страна-агрессор раздала на оккупированных территориях уже около 600 тыс. российских паспортов, но вопрос двойного гражданства остается актуальным и рассматривается народными депутатами.

Еще в начале марта 2021 года в МИД заявили, что украинцы смогут получить двойное гражданство со странами Евросоюза и другими странами, которые не представляют для Украины угрозы. Конечно, Россия в этот список не попадет. Пока все на уровне разработки законопроектов.

В то же время чиновникам в Украине не позволят иметь двойное гражданство. 23 июля президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому, в декларациях чиновников должна отображаться информация об отсутствии у них гражданства иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на его территории.