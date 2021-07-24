Украинских чиновников обязали указывать в декларациях гражданство других стран — указ

В декларациях украинских чиновников отныне должна отображаться информация об отсутствии у них гражданства иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на его территории.

Соответствующий указ №305/2021 подписал президент Владимир Зеленский. Этим документом он ввел в действие решение СНБО от 16 июля О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства.

Новая графа в декларациях появится, чтобы предотвращать возникновение конфликта интересов. О результатах выполнения этого решения Кабмин должен проинформировать Совет нацбезопасности и обороны уже в августе.

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 23 июля.

СНБО принял решение добавить в декларации графу о гражданстве других стран во время заседания 16 июля. А накануне, в апреле этого года, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что чиновникам не разрешат иметь двойное гражданство.

По его словам, при поступлении на государственную должность, спецпроверка будет более тщательной. Поэтому будущий чиновник должен быть только гражданином Украины.