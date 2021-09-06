Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на пропозицію очільника ТКГ Олексія Арестовича щодо перейменування України на Русь-Україну.

На думку Разумкова, змінювати назву країни не варто, адже така позиція є недержавницькою. Про це він заявив під час брифінгу у Верховній Раді 6 вересня.

Спікер парламенту наголосив, що Україні потрібні зміни та реформи, але точно не нова назва.

– Ми з вами живемо у державі Україна, я думаю, що це влаштовує 99% наших громадян… Я впевнений, що гратися з назвою держави, тим більше вибачте за сленг, якось хайпанути, це точно недержавницька позиція. Я просто не знаю, у якому стані люди дають коментарі…

Дмитро Разумков заявив, що не має даних про підготовку закону щодо перейменування України в Офісі президента. Він сподівається, що така інформація – фейк.

Перейменування України

Пропозицію щодо перейменування України на Русь-Україну нещодавно озвучив голова Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович. На його думку, це допоможе відібрати бренд “руських” у Росії.

На запитання журналіста, чи буде відповідний указ президента Володимира Зеленського щодо перейменування Арестович відповів, що наразі “над цим працюють”.