Историк и народный депутат от фракции Европейская солидарность Владимир Вятрович отреагировал на идею спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича о переименовании Украины в Русь-Украину.

В эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV Вятрович заявил, что такая инициатива вредна по двум причинам. Во-первых, из-за раскола общества по национальной идентичности, во-вторых, это негативно повлияет на внешнеполитическое положение Украины.

— Это очередная попытка расколоть украинское общество на вопросах национальной идентичности.

По мнению Вятровича, соседние государства воспримут переименование Украины как неудачную шутку и проявление несерьезности.

— Я уже молчу о том, что попытка перевести это новое название Русь-Украина на любом языке приведет к тому, что Украину будут воспринимать именно как часть России.

Переименование Украины

Идею о переименовании Украины в Русь-Украину озвучил во время интервью Алексей Арестович. По его мнению, такая инициатива поможет отобрать бренд “русских” в Российской Федерации.

Член партии Слуга народа Юрий Камельчук объяснил предложение Арестовича. По его словам, идея о переименовании — это троллинг в сторону России.