Історик і народний депутат від фракції Європейська солідарність Володимир В’ятрович відреагував на ідею спікера української делегації у ТКГ Олексія Арестовича щодо перейменування України на Русь-Україну.
В ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV В’ятрович заявив, що така ініціатива шкідлива з двох причин. По-перше, через розкол суспільства щодо національної ідентичності, по-друге, це негативно вплине на зовнішньополітичне становище України.
– Це чергова спроба розколоти українське суспільство на питаннях національної ідентичності.
На думку В’ятровича, сусідні держави сприймуть перейменування України як невдалий жарт і вияв несерйозності.
– Я вже мовчу про те, що спроба перекласти цю нову назву Русь-Україна будь-якою мовою призведе до того, що Україну будуть сприймати саме як частину Росії.
Перейменування України
Ідею щодо перейменування України на Русь-Україну озвучив під час інтерв’ю Олексій Арестович. На його думку, така ініціатива допоможе відібрати бренд “руських” у Російської Федерації.
Член партії Слуга народу Юрій Камельчук пояснив пропозицію Арестовича. За його словами, ідея щодо перейменування – це тролінг у сторону Росії.