Історик і народний депутат від фракції Європейська солідарність Володимир В’ятрович відреагував на ідею спікера української делегації у ТКГ Олексія Арестовича щодо перейменування України на Русь-Україну.

В ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV В’ятрович заявив, що така ініціатива шкідлива з двох причин. По-перше, через розкол суспільства щодо національної ідентичності, по-друге, це негативно вплине на зовнішньополітичне становище України.

– Це чергова спроба розколоти українське суспільство на питаннях національної ідентичності.

На думку В’ятровича, сусідні держави сприймуть перейменування України як невдалий жарт і вияв несерйозності.

– Я вже мовчу про те, що спроба перекласти цю нову назву Русь-Україна будь-якою мовою призведе до того, що Україну будуть сприймати саме як частину Росії.

Перейменування України

Ідею щодо перейменування України на Русь-Україну озвучив під час інтерв’ю Олексій Арестович. На його думку, така ініціатива допоможе відібрати бренд “руських” у Російської Федерації.

Член партії Слуга народу Юрій Камельчук пояснив пропозицію Арестовича. За його словами, ідея щодо перейменування – це тролінг у сторону Росії.