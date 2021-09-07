У вівторок, 7 вересня, у Верховній Раді Антон Швачко склав присягу народного депутата України.

Швачко займе у парламенті місце Дениса Монастирського, який напередодні очолив Міністерство внутрішніх справ.

15 липня 2021 року народні обранці відправили у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він очолював МВС з 2014 року.

А вже 16 липня главою МВС призначили нардепа від Слуги народу, голову парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Таким чином він склав депутатський мандат у Верховній Раді. А його місце у парламенті повинна була зайняти наступна людина в партійному списку Слуги народу.

23 липня Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраним народним депутатом Антона Швачка. А 27 липня ЦВК зареєструвала його народним обранцем від Слуги народу.

Що відомо про Швачка

Нардепу 28 років, він житель міста Суми. Навчався у Сумському національному аграрному університеті на факультеті маркетингу.

Має ступінь магістра за спеціальністю інженер-технолог ресторанного бізнесу.

У 2019 році на позачергових парламентських виборах він балотувався під 139-м номером, однак місце в ВР не отримав.

Наприкінці червня 2021 року Швачка обрали головою обласного секретаріату партії СН в Сумській області.

Детальніше про біографію Антона Швачка, та чим він займається читайте у матеріалі на Фактах ICTV.