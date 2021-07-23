У п’ятницю, 23 липня, Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала нового нардепа у парламент замість Дениса Монастирського.

Новим обранцем став 28-річний житель Сум Антон Швачко, який йшов наступним у партійному списку.

За призначення Антона проголосували 14 членів ЦВК.

16 липня голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, нардеп з фракції Слуга народу Денис Монастирський очолив Міністерство внутрішніх справ.

Факти ICTV дізнались, хто такий Антон Швачко та чим він займається.

Що відомо про Антона Швачка

Антон Швачко народився 11 грудня 1992 року в Сумах. Навчався у Сумському національному аграрному університеті на факультеті маркетингу.

Здобув освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю Інженер-технолог ресторанного бізнесу. Маркетолог.

У 2019 році на позачергових парламентських виборах він балотувався під 139-м номером, однак місце в ВР не отримав.

Під час подачі документів кандидатів від Слуги народу до Центрвиборчкому Швачко зазначав, що він безпартійний та безробітний.

У той період він проживав в Сумах та не був судимий.

Наприкінці червня 2021 року Антона Швачка обрали головою обласного секретаріату партії СН в Сумській області.

Декларація Антона Швачка

У декларації за 2018 рік, яку Швачко подав перед балотуванням в нардепи, вказано дві квартири в Сумах.

Квартирою площею 30,67 кв. м він володіє разом з матір’ю. А іншою – площею 85,2 кв. м володіє сам.

Також у декларації вказано ще один житловий будинок площею 40.5 кв.м та земельна ділянка у Сумах. Вони оформлені на матір потенційного нардепа Надію.

У декларації Антон ще зазначив, що зберігає готівкою $27 тис., €15 тис. і 250 тис. грн. Окрім цього, на рахунку в ПриватБанку у нього є 283 650 тис. грн.

Відставка Авакова та звільнення мандату Монастирського

15 липня 2021 року нардепи відправили у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Водночас президент Володимир Зеленський запропонував одного кандидата на посаду міністра – Дениса Монастирського.

Сам Монастирський підтвердив, що претендуватиме на цю посаду, заявивши, що йде на жертву.

За декілька днів, 16 липня, Монастирського призначили міністром. Тож у Верховній Раді він склав депутатський мандат. Його місце в парламенті має зайняти наступна людина в партійному списку Слуги народу.

Саме так у червні 2020-го ЦВК наділила повноваженнями Дениса Маслова. Він під 138-м номером посів у ВР місце Олександра Ткаченка, який став міністром культури та інформполітики.

Таку ж процедуру отримання мандата пройде наступний член партійного списку Антон Швачко.

Фото: Антон Швачко