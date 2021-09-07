7 сентября во время первого заседания шестой сессии Верховной Рады девятого созыва Антон Швачко принес присягу народного депутата.
Место в парламенте он получил благодаря тому, что Денис Монастырский сложил мандат и занял должность министра внутренних дел вместо Авакова.
За кандидатуру Антона Швачка 23 июля проголосовали 14 членов Центральной избирательной комиссии.
В парламент 28-летний житель Сум баллотировался в 2019 году на внеочередных парламентских выборах под 139-м номером. Однако попасть в Раду смог только после назначения Монастырского министром.
Факты ICTV узнали, кто такой Антон Швачко и чем он занимается.
Что известно об Антоне Швачко
Антон Швачко родился 11 декабря 1992 года в Сумах. Учился в Сумском национальном аграрном университете на факультете маркетинга.
Получил образовательно-квалификационный уровень магистра по специальности Инженер-технолог ресторанного бизнеса. Маркетолог.
В 2019 году на внеочередных парламентских выборах он баллотировался под 139-м номером, однако место в ВР не получил.
При подаче документов кандидатов от Слуги народа в Центризбирком Швачко отмечал, что он беспартийный и безработный.
В тот период он проживал в Сумах и не был судим.
В конце июня 2021 года Антона Швачко избрали председателем областного секретариата партии СН в Сумской области.
Декларация Антона Швачко
В декларации за 2018 год, которую Швачко подал перед баллотированием в нардепы, указаны две квартиры в Сумах.
Квартирой площадью 30,67 кв. м он владеет вместе с матерью. А другой – площадью 85,2 кв. м владеет сам.
Также в декларации указано еще один жилой дом, площадью 40.5 кв. м, и земельный участок в Сумах. Они оформлены на мать нового нардепа Надежду Швачко.
В декларации Антон еще отметил, что сохраняет наличными $27 тыс., €15 тыс. и 250 тыс. грн. Кроме этого, на счету в ПриватБанке у него есть 283 650 тыс. грн.
Отставка Авакова и освобождения мандата Монастырского
15 июля 2021 года нардепы отправили в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
16 июля ведомство возглавил Денис Монастырский и сложил депутатский мандат. Его место в парламенте освободилось для следующего кандидата в партийном списке Слуги народа – Антона Швачка.
Именно так в июне 2020-го ЦИК наделила полномочиями Дениса Маслова. Он под 138-м номером занял в ВР место Александра Ткаченко, который стал министром культуры и информполитики.
Фото: Антон Швачко