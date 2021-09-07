7 сентября во время первого заседания шестой сессии Верховной Рады девятого созыва Антон Швачко принес присягу народного депутата.

Место в парламенте он получил благодаря тому, что Денис Монастырский сложил мандат и занял должность министра внутренних дел вместо Авакова.

За кандидатуру Антона Швачка 23 июля проголосовали 14 членов Центральной избирательной комиссии.

В парламент 28-летний житель Сум баллотировался в 2019 году на внеочередных парламентских выборах под 139-м номером. Однако попасть в Раду смог только после назначения Монастырского министром.

Факты ICTV узнали, кто такой Антон Швачко и чем он занимается.

Что известно об Антоне Швачко

Антон Швачко родился 11 декабря 1992 года в Сумах. Учился в Сумском национальном аграрном университете на факультете маркетинга.

Получил образовательно-квалификационный уровень магистра по специальности Инженер-технолог ресторанного бизнеса. Маркетолог.

В 2019 году на внеочередных парламентских выборах он баллотировался под 139-м номером, однако место в ВР не получил.

При подаче документов кандидатов от Слуги народа в Центризбирком Швачко отмечал, что он беспартийный и безработный.

В тот период он проживал в Сумах и не был судим.

В конце июня 2021 года Антона Швачко избрали председателем областного секретариата партии СН в Сумской области.

Декларация Антона Швачко

В декларации за 2018 год, которую Швачко подал перед баллотированием в нардепы, указаны две квартиры в Сумах.

Квартирой площадью 30,67 кв. м он владеет вместе с матерью. А другой – площадью 85,2 кв. м владеет сам.

Также в декларации указано еще один жилой дом, площадью 40.5 кв. м, и земельный участок в Сумах. Они оформлены на мать нового нардепа Надежду Швачко.

В декларации Антон еще отметил, что сохраняет наличными $27 тыс., €15 тыс. и 250 тыс. грн. Кроме этого, на счету в ПриватБанке у него есть 283 650 тыс. грн.

Отставка Авакова и освобождения мандата Монастырского

15 июля 2021 года нардепы отправили в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

16 июля ведомство возглавил Денис Монастырский и сложил депутатский мандат. Его место в парламенте освободилось для следующего кандидата в партийном списке Слуги народа – Антона Швачка.

Именно так в июне 2020-го ЦИК наделила полномочиями Дениса Маслова. Он под 138-м номером занял в ВР место Александра Ткаченко, который стал министром культуры и информполитики.

Фото: Антон Швачко