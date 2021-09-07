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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Украина бойкотировала выступление спикера Совета Федерации РФ Матвиенко в Вене

Україна бойкотувала виступ Валентини Матвієнко у Відні

В Вене на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов украинская делегация покинула зал во время выступления председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

Она выложила в соцсети фото с пустыми стульями и написала, что наша делегация не присутствовала именно во время выступления Матвиенко.

— Мы приняли сознательное решение проигнорировать пропагандистское выступление представительницы страны-агрессора, — написала политик в посте к фото.

По ее словам, Россия должна отдать Крым и оккупированные территории Донбасса, прекратить убивать украинских военных и вернуть заложников.

— Нам нечего их слушать, как и общаться на уровне парламентов, — отметила Кондратюк.

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Фото: Олена Кондратюк

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