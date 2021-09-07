У Відні на 5-й Всесвітній конференції спікерів парламентів українська делегація залишила залу під час виступу голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко.

Про це повідомила віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк.

Вона виклала у соцмережі фото з порожніми стільцями і написала, що наша делегація не була присутня саме під час виступу Матвієнко.

– Ми прийняле свідоме рішення проігнорувати пропагандистський виступ представниці країни-агресора, – написала політик у пості до фото.

За її словами, Росія повинна віддати Крим та окуповані території Донбасу, припинити вбивати українських військових та повернути заручників.

– Нам немає чого їх слухати, як і спілкуватися на рівні парламентів, – наголосила Кондратюк.

Фото: Олена Кондратюк