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Валентина Летяк |

Україна бойкотувала виступ спікера Ради Федерації РФ Матвієнко у Відні

Україна бойкотувала виступ Валентини Матвієнко у Відні

У Відні на 5-й Всесвітній конференції спікерів парламентів українська делегація залишила залу під час виступу голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко.

Про це повідомила віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк.

Вона виклала у соцмережі фото з порожніми стільцями і написала, що наша делегація не була присутня саме під час виступу Матвієнко.

– Ми прийняле свідоме рішення проігнорувати пропагандистський виступ представниці країни-агресора, – написала політик у пості до фото.

За її словами, Росія повинна віддати Крим та окуповані території Донбасу, припинити вбивати українських військових та повернути заручників.

– Нам немає чого їх слухати, як і спілкуватися на рівні парламентів, – наголосила Кондратюк.

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Фото: Олена Кондратюк

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