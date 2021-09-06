Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия делает все возможное, чтобы встреча президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина не состоялась.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

— Мы не прячемся от этой встречи и готовы к ней, но у нас складывается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать, — сказал министр.

Ранее в Кремле заявили, что с украинской стороны якобы нет “политической воли” к улучшению отношений с Москвой. По словам пресс-секретаря Кремля, Путин подтвердил, что готов встретиться с Зеленским.

При этом спикер заявил, что подготовка встречи президентов двух стран упирается в тему оккупированного Россией Крыма. В Кремле ставят условие, что эта тема не должна быть предметом переговоров между Зеленским и Путиным.

— Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма, — повторил Песков позицию Кремля, который теперь считает захваченный Крым якобы частью России.

Что известно о встрече Зеленского и Путина

В конце апреля Зеленский предложил Путину провести встречу в любой точке Донбасса, где идет война.

Путин согласился встретиться, но не на Донбассе, а в Москве. Он заявил, что готов встретить президента Украины в любое удобное время для обсуждения “двусторонних отношений”. Он также заявил, что власти Украины перед “обсуждением проблем Донбасса” должно провести переговоры с боевиками псевдореспублик.

Затем Зеленский предложил встретиться с Путиным в Ватикане, который он назвал “идеальным местом для диалога о мире”.

В Кремле после этого заявили, что урегулирование ситуации на Донбассе не может быть целью встречи Путина с Зеленским.

Несколько дней назад пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что встреча президентов Украины и России вряд ли состоится в этом году.

Кроме того, ранее Зеленский высказал мнение, что вопрос возвращения Донбасса Украине почти полностью зависит от решения Путина. По его словам, президент России знает об этом.