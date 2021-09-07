Во вторник, 7 сентября, в 11.00 начнется шестая сессия Верховной Рады девятого созыва, которая продлится до 21 января 2022 года.

Какие законопроекты нардепы рассмотрят в первый день сессии — в повестке дня.

Прежде всего народные избранники утвердят повестку дня шестой сессии Верховной Рады.

В первом чтении парламент должен рассмотреть изменения в некоторые законы относительно урегулирования порядка присвоения квалификационных категорий и званий педагогическим работникам, проект закона об альтернативных видах топлива (относительно развития производства биометана), изменения в Дисциплинарном уставе Вооруженных сил Украины, а также вопросы совершенствование пенсионного законодательства.

На первое чтение вынесены законопроекты о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы, а еще – в Кодекс гражданской защиты.

Во втором чтении 7 сентября Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений в статью 29 Бюджетного кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс по стимулированию детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет, который определен президентом как неотложный.

Среди других вопросов второго чтения — внесение изменений в закон об индустриальных парках, направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики, в статью 7 закона об автомобильном транспорте, в Водный кодекс и т. п.

Согласно календарному плану шестой сессии, 10 недель парламент будет работать в режиме пленарных заседаний, еще шесть — в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах, работе с избирателями отведено четыре недели.