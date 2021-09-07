У вівторок, 7 вересня, об 11.00 розпочнеться шоста сесія Верховної Ради дев’ятого скликання, яка триватиме до 21 січня 2022 року.

Які законопроекти нардепи розглянуть у перший день сесії – у порядку денному.

Передусім народні обранці затвердять порядок денний шостої сесії Верховної Ради.

У першому читанні парламент має розглянути зміни до деяких законів щодо врегулювання порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і звань педагогічним працівникам, проект закону про альтернативні види палива (щодо розвитку виробництва біометану), зміни до Дисциплінарного статуту Збройних сил України, а також питання удосконалення пенсійного законодавства.

На перше читання винесені законопроекти щодо внесення змін до Митного та Податкового кодексів, а ще – Кодексу цивільного захисту.

У другому читанні 7 вересня Рада розгляне законопроект про внесення змін до статті 29 Бюджетного кодексу України у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету, який визначено президентом як невідкладний.

Серед інших питань другого читання – внесення змін до закону про індустріальні парки, спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки, до статті 7 закону про автомобільний транспорт, до Водного кодексу тощо.

Відповідно до календарного плану шостої сесії, 10 тижнів парламент працюватиме у режимі пленарних засідань, ще шість – у комітетах, комісіях, депутатських фракціях та групах, роботі з виборцями відведено чотири тижні.