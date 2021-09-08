Программа приоритетных направлений деятельности Министерства внутренних дел, представленная новоназначенным министром Денисом Монастырским, является продолжением реформы его предшественника Арсена Авакова.

Об этом заявил политолог Тарас Семенюк.

— В этой программе новинок нет. И логично продолжить делать то, что Аваков начал. Тут надо просто сказать правду – продолжаем то, что начал предыдущий министр. Я не думаю, что при Монастырском мы увидим что-то кардинально новое, но это и должно быть продолжение начатой реформы. И пиариться о том, что представленная программа является чем-то кардинально отличным, тоже не стоит, — сказал он.

Политолог подчеркнул, что продолжение эффективной реформы, начатой предшественником, соответствует международной практике.

— Нормальной является практика европейских государств, когда новый министр не делает реформу под себя. Реформа Нацполиции, запущенная Аваковым, — это первая видимая реформа в стране после Майдана. Ведь тогда новая власть приняла курс на реформы, и они начались. К примеру, реформа СБУ находится всего лишь на этапе обсуждения уже 7 лет, в Нацполиция была создана сразу, — отметил он.

Семенюк добавил, что Монастырскому стоит продолжить инициативы предшественника в части инфраструктурных вопросов, работы ГСЧС, Нацполиции. Речь идет о консолидации ведомства, системы — ради безопасности страны.

Тарас Семенюк также выразил мнение, что в нынешних условиях любые попытки кардинально изменить структуру МВД или остановить начатые реформы могут иметь катастрофические последствия.

— Сейчас ходят слухи, что Слуги народа хотят отделить Национальную гвардию от МВД. Но тут уже вопрос не сосредоточения всех сил в одном ведомстве, а вопрос внутренней защиты страны. Если после централизации, проведенной Аваковым, систему начнут дробить, то на это пойдёт много времени и результат будет нулевым, так как структуру просто разбалансируют. А для страны, которая находится в состоянии войны, централизация силовых структур должна быть на очень высоком уровне, — отметил политолог.

При этом он добавил, что Денису Монастырскому, очевидно, не хватает опыта, в частности, управленческого.

— Он юрист, был помощником депутата, имеет представление о том, как работает МВД. Но при отсутствии опыта крайне важно наладить нормальную работу его заместителей с аппаратом Министерства. А на это нужно время. Более того, если министр попытается использовать это время на какие-то кардинальные изменения, то времени понадобится еще больше, — подытожил Тарас Семенюк.

Тарас Семенюк также отметил, что в структуре МВД работает около 300 тыс. человек. И попытка все перенастроить будет провальной и может привести к смене министра.