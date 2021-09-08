Програма пріоритетних напрямків діяльності Міністерства внутрішніх справ, представлена новопризначеним міністром Денисом Монастирським, є продовженням реформи його попередника Арсена Авакова.

Про це заявив політолог Тарас Семенюк.

– У цій програмі новинок немає. І логічно продовжити робити те, що Аваков почав. Тут треба просто сказати правду – продовжуємо те, що почав попередній міністр. Я не думаю, що при Монастирському ми побачимо щось кардинально нове, але це і повинно бути продовження розпочатої реформи. І піаритися, що представлена програма є чимось кардинально відмінним, теж не варто, – сказав він.

Політолог підкреслив, що продовження ефективної реформи, розпочатої попередником, відповідає міжнародній практиці.

– Нормальною є практика європейських держав, коли новий міністр не робить реформу під себе. Реформа Нацполіціі, запущена Аваковим, – це перша видима реформа в країні після Майдану. Адже тоді нова влада ухвалила курс на реформи, і вони почалися. Наприклад, реформа СБУ перебуває всього лише на етапі обговорення вже 7 років, а Нацполіція була створена відразу, – зазначив він.

Семенюк додав, що Монастирському варто продовжити ініціативи попередника в частині інфраструктурних питань, роботи ДСНС, Нацполіціі, переходити на наступний етап реформи – слідчих підрозділів, наприклад. Йдеться про консолідацію відомства, системи – заради безпеки країни.

Тарас Семенюк також висловив думку, що в нинішніх умовах будь-які спроби кардинально змінити структуру МВС або зупинити розпочаті реформи можуть мати катастрофічні наслідки.

– Зараз ходять чутки, що Слуги народу хочуть відокремити Національну гвардію від МВС. Але тут вже питання не зосередження всіх сил в одному відомстві, а питання внутрішнього захисту країни. Якщо після централізації, проведеної Аваковим, систему почнуть дробити, то на це піде багато часу і результат буде нульовим, позаяк структуру просто розбалансують. А для країни, яка перебуває в стані війни, централізація силових структур повинна бути на дуже високому рівні, – зазначив політолог.

Водночас він додав, що Денису Монастирському, очевидно, не вистачає досвіду, зокрема управлінського.

– Він юрист, був помічником депутата, має уявлення про те, як працює МВС. Але за відсутності досвіду вкрай важливо налагодити нормальну роботу його заступників з апаратом Міністерства. А на це потрібен час. Більш того, якщо міністр спробує використати цей час на якісь кардинальні зміни, то часу знадобиться ще більше, – підсумував Тарас Семенюк.

Тарас Семенюк також зазначив, що в структурі МВС працює близько 300 тис. людей. І спроба все перелаштовувати буде провальною і може призвести до зміни міністра.