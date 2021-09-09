Апелляционный суд в РФ утвердил заочный приговор Чубарову

Лишение свободы сроком на 6 лет осталось в силе – Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи 9 сентября рассмотрел заявление обвинения и защиты на приговор главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.

Его адвоката Николая Полозова суд отстранил от защиты, он присутствовал только в качестве заявителя апелляции.

Суд ожидаемо отклонил жалобу, поэтому сегодня приговор вступил в силу.

Полозов обратил внимание на то, что если ранее сторона обвинения просила увеличить срок наказания Чубарову с 6 до 9 лет, то уже на самом суде прокурор от увеличения срока отказалась.

А назначенный адвокат и вовсе настаивала на отмене приговора по причине нарушения права на защиту.

Несмотря на отстранение от защиты, Полозов подал апелляцию на решение так называемого Верховного суда Крыма от 1 июня 2021 года, приговорившего Рефата Чубарова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. И эту жалобу приняли, и даже позволили ему ознакомиться с полным объемом уголовного дела.

– Дальше кассационная инстанция — Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, что в Краснодаре. И уже только после него – ЕСПЧ, – рассказал Полозов.

1 июня подконтрольный российским оккупантам “Верховный суд Крыма” заочно приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Ему также назначили 200 тыс. рублей штрафа и 200 часов исправительных работ.

Оккупанты обвиняют Чубарова в организации многотысячного митинга крымских татар и проукраинских активистов под стенами парламента АРК, который состоялся 26 февраля 2014 года.