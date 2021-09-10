Собеседования с кандидатами уже проводятся: Качура о ротациях в Кабмине

С кандидатами на должности новых министров в правительстве уже проводятся собеседования. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил народный депутат от фракции Слуга народа Александр Качура.

Он отметил, что при рассмотрении кандидатов политсила будет опираться на мнение президента Владимира Зеленского, поскольку он имеет право рекомендовать тех людей в министры, которые, на его взгляд, достойны занять должность.

Но в целом нужно делать аудит работы всех министерств.

— Собеседования с кандидатами на должности министров проводятся. Но у нас есть внутренняя договоренность, поскольку окончательного решения еще нет. Наша фракция будет собираться перед следующей сессионной неделей. Тогда мы будем обсуждать конкретно (кандидатов на должности министров, — Ред.), — рассказал Качура.

Накануне глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что в Кабинете министров могут заменить трех-четырех министров.

По его словам, активные переговоры с потенциальными кандидатами на их должности начали проводить еще полтора месяца назад.

Источник: Украина 24

Фото: Александр Качура