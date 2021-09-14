Байден сказал, что не оставит Украину один на один с Россией — Кулеба

Президент США Джо Байден открыт к сотрудничеству и во время встречи с Владимиром Зеленским пообещал не оставлять Украину один на один в борьбе с российской агрессией.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию The Independent.

— Нас, дипломатов, учат читать через много слоев каждой строки. Я думаю, что президент США открыт для сотрудничества с нами и понимает, что предыдущая администрация втянула нас во внутреннюю политику США. Он сказал, что не оставит Украину один на один с Россией, — сказал главный украинский дипломат.

По его мнению, это очень важное обязательство Соединенных Штатов в отношении Украины.

В то же время издание пишет, что какой бы ни была степень поддержки Байдена, она не распространяется на членство Украины в НАТО и Евросоюзе, которые являются ключевыми целями Киева.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 13 сентября, во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса заявил, что Соединенные Штаты полностью выполнят свои обязательства в сфере безопасности перед Украиной.

Он акцентировал внимание на том, что это обязательства перед Украиной, которые президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали около двух недель назад.