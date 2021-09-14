Президент США Джо Байден відкритий до співпраці і під час зустрічі з Володимиром Зеленським пообіцяв не залишати Україну наодинці у боротьбі з російською агресією.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню The Independent.

– Нас, дипломатів, вчать читати через багато шарів кожного рядка. Я думаю, що президент США відкритий для співпраці з нами і розуміє, що попередня адміністрація втягнула нас у внутрішню політику США. Він сказав, що не залишить Україну сам на сам з Росією, – сказав головний український дипломат.

На його думку, це дуже важливе зобов’язання Сполучених Штатів щодо України.

Водночас видання пише, що якою б не була ступінь підтримки Байдена, вона не поширюється на членство України в НАТО і Євросоюзі, які є ключовими цілями Києва.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 13 вересня, під час слухань у комітеті закордонних справ Палати представників Конгресу заявив, що Сполучені Штати повністю виконають свої зобов’язання у сфері безпеки перед Україною.

Він акцентував на тому, що це зобов’язання перед Україною, які президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський обговорювали близько двох тижнів тому.