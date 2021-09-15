Противодействие агрессии РФ будет приоритетом на сессии Генассамблеи ООН — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три основных приоритета Украины в день открытия 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, это противодействие агрессии России.

— Ключевым приоритетом нашей внешней политики, закрепленным в стратегии внешнеполитической деятельности, остается противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, — сказал министр.

Он добавил, что Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку работы Крымской платформы со стороны ООН.

Вторым приоритетом министр назвал улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии на Донбассе.

— ООН имеет знания, опыт и технологии реализации проектов по восстановлению территорий, пострадавших от вооруженных конфликтов. Мы заинтересованы в более активной деятельности ООН в регионе, в частности в сферах гуманитарного разминирования, развития медицинской, образовательной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, — заявил Кулеба.

Третьим приоритетом станет преодоление пандемии Covid-19 и ее социально-экономических последствий.

— Все государства должны получить равный доступ к вакцинам, иметь достаточно средств для эффективного противодействия пандемии и экономического восстановления. Украина готова к эффективному сотрудничеству с ООН для укрепления украинской системы здравоохранения и социально-экономической защиты наиболее уязвимых категорий граждан, — сообщил Кулеба.

Открытие 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится во вторник, 14 сентября, в 22.00 по киевскому времени.