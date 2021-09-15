Протидія агресії РФ буде пріоритетом на сесії Генасамблеї ООН – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три основні пріоритети України в день відкриття 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Зокрема, це протидія агресії Росії.

– Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики, закріпленим у стратегії зовнішньополітичної діяльності, залишається протидія російської агресії та відновлення територіальної цілісності України, – сказав міністр.

Він додав, що Україна розраховує на всебічну підтримку роботи Кримської платформи з боку ООН.

Другим пріоритетом міністр назвав поліпшення умов життя українців на територіях, постраждалих від російської агресії на Донбасі.

– ООН має знання, досвід і технології реалізації проектів з відновлення територій, які постраждали від збройних конфліктів. Ми зацікавлені у більш активній діяльності ООН в регіоні, зокрема у сферах гуманітарного розмінування, розвитку медичної, освітньої та житлово-комунальної інфраструктури, – заявив Кулеба.

Третім пріоритетом стане подолання пандемії Covid-19 і її соціально-економічних наслідків.

– Всі держави повинні отримати рівний доступ до вакцин, мати достатньо коштів для ефективної протидії пандемії і економічного відновлення. Україна готова до ефективної співпраці з ООН для зміцнення української системи охорони здоров’я і соціально-економічного захисту найбільш вразливих категорій громадян, – повідомив Кулеба.

Відкриття 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН відбудеться у вівторок, 14 вересня, о 22.00 за київським часом.